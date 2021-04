Corona stoppt Freizeitvergnügen : Stadtstrand Evita-Beach wartet auf den Neustart

Grevenbroich Betreiber Timo Gössing braucht anderthalb bis zwei Wochen, um die Strandbar zu öffnen - wenn es die Corona-Verordnungen erlauben. Das Musik-Event „Rock this Town“ dort ist wie schon 2020 abgesagt.

Eigentlich sollte das fünfjährige Bestehen des Musik-Events „Rock this Town“ bereits im vergangenen Sommer am Evita Beach gefeiert werden. Doch Corona machte Organisatorin Jenny Goergens von Goeko Events einen Strich durch die Rechnung – und auch in diesem Jahr wird es nichts mit dem Konzert auf dem Stadtstrand – ebenfalls wegen der Pandemie. Goergens hat die Veranstaltung „schweren Herzens“ auch für diesen Sommer abgesagt. „Ob es nun im Jahr 2022 funktioniert, steht wohl in den Sternen“, blickt sie in die Zukunft.