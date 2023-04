Strandbar in Grevenbroich Stadtstrand Evita Beach startet in die Saison

Obwohl der Sommer gerade erst am Horizont auftaucht, sind am Stadtstrand bereits mehrere größere Veranstaltungen in Planung, Evita ist außerdem als mobile Cocktailbar selbst auf Veranstaltungen in der Region unterwegs. Knappe zwei Wochen nach der Eröffnung, am 13. Mai, findet „La Fiesta“ – eine spanische Veranstaltung mit Liveband und DJ – zum fünften Mal statt. Ebenso richten die Betreiber in diesem Jahr zum ersten Mal ein großes Muttertagsfrühstück sowie eine regelmäßige DJ-Session an jedem ersten Freitag im Monat aus.