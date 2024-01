Zur drohenden Schließung des Elisabethkrankenhauses Stadtrat will Info-Veranstaltung zum Krankenhaus

Die mit der Fusion zum Rheinland-Klinikum verbundene Spezialisierung der Krankenhäuser sei der richtige Weg gewesen, befand CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser und kritisierte: „Die Umsetzung hadert, sie ist schlecht gemacht.“ Werde am Ende nur nach Zahlen geschaut, stehe das „Elisabeth“ als schlechtestes von drei Krankenhäusern da – „und das spielt den Kollegen aus Neuss in die Karten“, meinte Kaiser. Statt die einzelnen Kliniken gegeneinander auszuspielen, müsse die Differenzierung gestärkt werden, „damit an jedem Standort vernünftige Arbeit gemacht werden kann“. Sollte Reiner Breuer an einer Info-Veranstaltung in Grevenbroich teilnehmen, wisse er, was er ihm zu sagen habe, kündigte Kaiser an.