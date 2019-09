Ratsarbeit soll digitaler werden : Stadtrat arbeitet bald mit der „Mandatos“-App

Grevenbroich Stadt arbeitet an der Digitalisierung der politischen Arbeit. Auch der Bernardussaal muss fit für die Zukunft gemacht werden.

Die politische Arbeit wird digitaler. Ab der neuen Wahlperiode 2020 soll in Grevenbroich die „Mandatos“-App eingesetzt werden. Das kündigt Bürgermeister Klaus Krützen an. Über diese Anwendung werden die Ratsmitglieder ihre Sitzungsunterlagen künftig nur noch digital auf Tablet-Computer erhalten – und nicht mehr in Papierform. Das soll sowohl Kopierkosten als auch Zeit sparen.