Stadtradeln in Grevenbroich : Auszeichnung für „Pascal“-Schüler

Grevenbroich Die Grevenbroicher Schule stellte beim Stadtradeln das größte Team im Rhein-Kreis. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung. Wie viele Schüler sich aufs Fahrrad schwangen und wie viel Kilometer sie gemeinsam erstrampelten.

Mit 7525 Teilnehmern war das Stadtradeln im Rhein-Kreis Neuss so erfolgreich wie nie zuvor. Allein 693 Aktive traten vom 6. bis 26. Mai für das Pascal Gymnasium in die Pedale und stellten das kreisweit größte Team. Mit insgesamt 85.585 geradelten Kilometern kam die Grevenbroicher Schule erneut auf den ersten Platz. Gleich fünf Klassen schafften es, jeweils mehr als 6000 Kilometer zu fahren, zwei Klassen legten sogar über 7000 Kilometer zurück.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke überreichte jetzt die Urkunde an Schüler der Klasse 7d des Pascal-Gymnasiums, die im Mai als 6d mehr als 7000 Kilometer gesammelt hatten, und an Lehrer Tim Gockel, der das Stadtradeln an der Schule organisiert hatte. Petrauschke betonte: „Das war eine super Leistung. Die hohe Zahl der Teilnehmer und der zurückgelegten Kilometer insbesondere am Pascal-Gymnasium zeigt einmal mehr, dass die Begeisterung am Radfahren auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nachlässt.“ Auf Platz zwei kam bei den Schulen das städtische Gymnasium Neuss-Norf mit 314 Aktiven und 47.345 Kilometern; auf Platz drei folgte das Quirinus-Gymnasium Neuss mit 166 Aktiven und 28.815 Kilometern.