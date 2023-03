Stadtgestaltung in Grevenbroich Stadtparkinsel soll „Kulturkarree“ werden

Die Stadtparkinsel mit ihren zum Teil historischen Industriegebäuden soll sich zu einem „Zentrum für Kultur und Kunst“ weiterentwickeln. Das haben SPD, Grüne und Mein Grevenbroich im vergangenen Frühjahr beantragt. Gut zwölf Monate später nimmt dieses Projekt nun allmählich Gestalt an. Im Rahmen von zwei Ideen-Workshops (siehe Kasten) wurde ein Positionspapier erarbeitet, das eine mögliche Zukunft des an der Erft liegenden Gebäude-Ensembles beschreibt. Der Erste Beigeordnete Michael Heesch wird diese Handlungsempfehlungen am Donnerstag dem Kulturausschuss vorlegen.