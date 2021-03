Kostenpflichtiger Inhalt: Grevenbroicher Stadtpark : Granitstrahl wird auf Vordermann gebracht

Der sichtbar in die Jahre gekommene Granitstrahl an der Villa Erckens wird bald saniert. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Der Stadtpark-Förderverein lässt im März die markanten, in Richtung Villa Erckens verlaufenden Wege renovieren. Nach rund 25 Jahren gibt es Risse und andere Schäden am Granitstrahl, die nun beseitigt werden. Auch an der ebenfalls anstehenden Sanierung des Gartenschau-Teichs ist der Verein maßgeblich finanziell beteiligt.