Veranstaltungen in Grevenbroich : Stadtmarketing-Verein plant Trödelmarkt in der City

Stadtmarketing-Verein plant Trödelmarkt in der City

Der City-Trödel zieht Schnäppchenjäger in die Innenstadt. Foto: Stadtmarketing Verein

Grevenbroich Für den 15. August ist der erste Markt geplant. Weitere Veranstaltungen wie der Feierabendmarkt sollen noch dieses Jahr folgen. Es kann allerdings zu Änderungen kommen. Was der Verein derzeit plant und wie es weitergeht.

Vergangenen Mittwoch erst hat der Werbering verkündet, dass es dieses Jahr Kostenpflichtiger Inhalt wohl keinen City-Herbst in bekannter Form geben wird. So schnell lässt sich die Veranstaltung nach Auskunft von Vorstandsmitglied Martina Rütten nicht organisieren. Nun geht allerdings eine andere Organisation mit Veranstaltungen für die Grevenbroicher Innenstadt an den Start: Der Stadtmarketing-Verein meldet sich aus der Corona-Zwangspause zurück. Und das gleich mit konkreten Planungen: Für den 15. August plant der Verein eine Neuauflage des City-Trödelmarkts, bei dem die gesamte Fußgängerzone „zu einer Meile für Schnäppchenjäger werden“ soll, wie Geschäftsführerin Andrea Istas nun mitteilte. Das bewährte Konzept der vergangenen Jahre soll weitgehend beibehalten werden. Erlaubt sein sollen beispielsweise nur private Verkäufe.