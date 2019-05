Neues Marketinginstrument für die Schlossstadt : Stadtmarketing präsentiert Konzept für „Stadtgutschein“

Der Stadtmarketing-Verein möchte zeitnah den Stadtgutschein Grevenbroich herausgeben – eine Geschenkkarte, die in möglichst vielen Geschäften eingelöst werden soll. Der Vorstand des Stadtmarketings hofft dabei auf eine große Händlerbeteiligung.

Um über den Stand der Dinge zu informieren, findet am Dienstagabend eine Präsentation im Haus Hartmann statt.

Andrea Istas, neue Geschäftsführerin des Vereins, begrüßt unter anderem einen Vertreter des Kooperationspartners Zmyle. „Er wird die Gutschein-Plattform für Grevenbroich vorstellen und steht für sämtliche Fragen rund um diese Anwendung zur Verfügung“, beschreibt Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin Andrea Kleinschmidt-Baum. Zum Termin wurden etwa 300 Einladungen verschickt. „Ich hoffe, wir haben damit alle erreicht, die es betrifft“, führt die Schatzmeisterin zu den Einladungen an Händler, Dienstleister, Gastronomen und Unternehmen in der Schlossstadt aus. Zusätzlich wurde die Werbetrommel bei Facebook in diversen Gruppen gerührt. „Natürlich steht die Veranstaltung auch allen anderen Interessierten offen.“