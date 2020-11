Aktion in Grevenbroich : Stadtbücherei verlegt den Vorlesetag ins Internet

Aktion in Grevenbroich

2019 las Schulministerin Yvonne Gebauer in Grevenbroich vor. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Am Freitag stehen Bär und Biene im Mittelpunkt. Die Kurzgeschichten dieser ungewöhnlichen Freunde werden beim Vorlesetag in Grevenbroich vorgetragen. Auf Abstand – auf der Facebookseite.

Bär und Biene hocken auf ihrem Nachdenkstein. Und reden miteinander – über das Anderssein, das Alleinsein, über Sterben und Geborenwerden. Das Buch „Bär und Biene - Freunde sind das Allerbeste“ von Autor Stijn Moekaars steht am Freitag in der Grevenbroicher Stadtbücherei im Mittelpunkt. Beim virtuellen Vorlesetag werden Elfriede Wolff und Ulrich Vesper Geschichten aus dem Band vortragen. Weil coronabedingt alles anders ist als zuvor, können die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stadtbücherei dabei im Internet angeschaut werden. Zwischen 13 und 18 Uhr schickt die Stadtbücherei einen Datenstrom über ihre Facebookseite ins Internet.

Der Vorlesetag 2020 steht am Freitag 20. November, unter dem Motto „Vorlesen verbindet“. Angesichts der Pandemie scheint das zunächst einmal ein frommer Wunsch zu sein. Wo sonst ganze Schulklassen zuhörten und für große Gruppen vorgelesen wurde, muss in diesem Jahr auf andere Formate zurückgegriffen werden. So bietet die Stadtbücherei Grevenbroich ihren jüngsten Lesern ein digitales Erlebnis.