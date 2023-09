Pläne des Kulturamts in Grevenbroich Stadtbücherei soll moderner Lern- und Arbeitsort werden

Immer mehr Schüler treffen sich in der Stadtbücherei, um dort in den Nachmittagsstunden in Ruhe lernen zu können. Auf diese recht positive Resonanz junger Leute reagiert jetzt das Kulturamt: Der städtische Fachbereich unter Leitung von Stefan Pelzer-Florack möchte das Tiefparterre der Bibliothek zu einem modernen Lernort mit Wohlfühl-Charakter umgestalten. Dafür sollen Fördermittel des Landes beantragt werden. Mit diesem Thema beschäftigt sich der Kulturausschuss am Dienstag nächster Woche.