Kultur in Grevenbroich Stadtbücherei nimmt bei „Nacht der Bibliotheken“ teil - das ist geplant

In der Stadtbücherei gibt es viel mehr als Bücher – doch was das Team der Bibliothek am Freitag, 17. März, auf die Beine stellt, reicht weit über Medien-Vielfalt hinaus. Die Bücherei lädt zu einer „Reise um die Welt“ mit Tanz, Musik, Vortrag und kreativem Gestalten ein. Das Besondere: All das ist auf der Stadtparkinsel zu einer Tageszeit zu erleben, in der Bücher und andere Medien sonst unter sich sind. Die Stadtbücherei nimmt, wie schon 2015, an der vom Land geförderten „Nacht der Bibliotheken“ teil. Die Einrichtung öffnet dafür an diesem Tag von 18 bis 23 Uhr.