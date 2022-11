Stadtbibliothek in Grevenbroich : Bücherei bald mit 24-Stunden-Rückgabe

Elke Wowra (r.) und Sarah Scheper am Fenster, in das die Bücherklappe eingebaut wird. Noch 2022 sollen Selbstausleihe und -rückgabe starten. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Zum Jahresende soll die Selbstausleihe in der Stadtbücherei auf der Stadtparkinsel starten – samt einer Bücherklappe neben dem Eingang für Rückgaben rund um die Uhr. Wie das neue System funktioniert.

Einen neuen Service will die Stadtbücherei ihren Lesern anbieten. Ausgelesene Lektüre kann künftig nicht nur zu den Öffnungszeiten dienstags bis donnerstags und samstags, sondern täglich rund um die Uhr zurückgegeben werden – eine Bücherklappe am Fenster neben dem Eingang auf der Stadtparkinsel macht das möglich. Die noch nicht montierte Klappe wird Teil einer weitgehenderen Neuerung sein. Die Stadtbibliothek führt die Selbstausleihe mit Automaten-Terminals ein. Nach Auskunft von Elke Wowra, stellvertretende Leiterin des Kulturamts, soll das System noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, voraussichtlich kurz vor Weihnachten.