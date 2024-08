In Grevenbroich und Wevelinghoven Stadtbetriebe nehmen die ersten beiden öffentlichen Trinkwasser-Brunnen in Betrieb

Die Grevenbroicher Stadtbetriebe haben in dieser Woche die stadtweit ersten öffentlichen Trinkwasser-Brunnen in Betrieb genommen: Sie stehen auf den Marktplätzen in Grevenbroich und Wevelinghoven und bieten kostenfrei Wasser für jedermann. Die Anlagen sind baugleich und lassen sich per Knopfdruck aktivieren – es folgt ein 15-sekündiger Wasserstrahl, der in einem kleinen Bogen aus dem Spender schießt.