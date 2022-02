Teer in Noithausen, Bauschutt in Gustorf : Stadtbetriebe müssen schon wieder illegale Müllkippen beseitigen

Teer in Noithausen, Bauschutt in Gustorf

Am Rande eines Wirtschaftswegs in Gustorf sind nun große Mengen Bauschutt illegal entsorgt worden. Die Stadt hat Anzeige erstattet. Foto: Stadt

Noithausen/Gustorf Erst Teer, dann Bauschutt: In gleich zwei Fällen hat die Stadt jetzt Anzeige erstattet. Die Beseitigung der Müll-Sünden hat Stunden gedauert. Die Kosten muss unter Umständen die Allgemeinheit tragen.

Noch ist unklar, ob es sich um private oder gewerbliche Bauarbeiter handelt, aber: In Grevenbroich laden mit Bauarbeiten Beschäftigte ihren Müll dreist illegal ab – seit einigen Tagen in einer außergewöhnlichen Häufung. Damit verursachen sie jede Menge Arbeit für die Stadtbetriebe. Die Arbeit der städtischen Mitarbeiter und die fachgerechte Entsorgung schlagen teuer zu Buche. Kann kein Verursacher ermittelt werden, müssen die Kosten von der Allgemeinheit getragen werden. Der Ärger ist groß, die Stadt hat nun in zwei Fällen Anzeige erstattet.

Zunächst war am 28. Januar bekanntgeworden, dass Unbekannte rund eine Tonne Teer- und Straßenreste auf einem Weg nahe der Kläranlage bei Noithausen illegal entsorgt hatten. Dann wurde den Stadtbetrieben am Dienstag die nächste illegale Müllkippe gemeldet, diesmal an einem Wirtschaftsweg in Gustorf. Dort hatten Unbekannte eine große Menge Bauschutt entsorgt. Dabei sind Kunststofftüten mit Geweberesten, Kanister und Reste von Bodenbelägen. Die Aufräumarbeiten der Stadtbetriebe nur für den Bauschutt-Haufen in Gustorf sollen vier Stunden gedauert haben, weil die Mitarbeiter die wilde Müllkippe mehrfach ansteuern mussten, wie Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen berichtet. Die Beseitigung des Teer-Haufens in Noithausen soll zweieinhalb Stunden gedauert haben. Zu den Kosten für den Personaleinsatz kommen Kosten für die fachgerechte Entsorgung und die Reinigung der Stellen.