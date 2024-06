Brauchtum ohne Pfützen Stadtbetriebe legen neue Deckschicht auf den Allrather Kirmesplatz

Die Brauchtumsfreunde in Allrath können ihr Schützenfest dieses Jahr im September feiern, ohne unansehnliche Pfützen und Schlaglöcher auf ihrem Kirmesplatz fürchten zu müssen. Das ist zumindest die Hoffnung, die die Stadtbetriebe Grevenbroich mit einer Baumaßnahme auf dem Platz an der Bongarder Straße verbinden: Die Stadtbetriebe haben in den vergangenen Wochen in einem mehrstufigen Verfahren eine wassergebundene Deckschicht auf 1000 Quadratmetern Fläche aufgetragen, um dem Problem mit dem sich anstauenden Wasser Herr zu werden.