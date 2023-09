Bauwerke in Grevenbroich Stadtbetriebe lassen fünf Brücken sanieren

Die Stadtbetriebe lassen seit dieser Woche Sanierungsarbeiten an mehreren kleinen Brücken im Stadtgebiet vornehmen. Auf dem Plan stehen unter anderem Erneuerungen von Fugen mit speziellen Dichtmaterialien. Dafür wurden und werden insgesamt fünf Bauwerke für jeweils einen Tag für den Verkehr gesperrt: Die Arbeiten haben am Montag an der Brücke am Forstweg in Neuenhausen begonnen, weiter ging es am Dienstag mit der Brücke an der Zufahrt zum Gilverather Hof. Am Mittwoch war das Bauwerk an der Schloßstraße an der Reihe, am Freitag die Brücke am Klosterweg in Wevelinghoven.