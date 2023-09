Am 14. Oktober in Grevenbroich Stadtbetriebe laden zu einem Fest auf die Apfelwiese

Am Samstag, 14. Oktober, findet auf der Apfelwiese ein Fest statt, das es in der Form noch nie in Grevenbroich gegeben hat. Gemeinsam mit weiteren Akteuren wollen die Stadtbetriebe dort den Apfel hochleben lassen – mit zahlreichen Aktionen rund um die beliebte Frucht. Mit in das Apfelwiesenfest einbezogen werden soll auch der Platz vor dem Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel.