Pflanzenwelt in Grevenbroich Stadtbetriebe helfen auf Antrag bei Fassaden-Begrünung

Wie Stadtbetriebe-Chefin Monika Stirken-Hohmann in der Sitzung ausführte, stehen die Betriebe den Fassadenbegrünungen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Allerdings gebe es bei dem Thema einige Dinge zu beachten. Die wichtigste Voraussetzung: Die Restbreite des Gehwegs muss so groß sein, dass Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, weiterhin durchkommen. Heißt: Für Rollstuhlfahrer beispielsweise muss genug Platz bleiben. Und auch Mütter mit Kinderwagen müssen die bepflanzte Stelle gefahrlos passieren können.