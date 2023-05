Naturrasen in Grevenbroich Stadtbetriebe für Regen-Anlage auf Rasenspielfeld in Neukirchen

„Aus Sicht der Sportplatzpflege ist eine Unterflurberegnungsanlage absolut notwendig, da es (...) unter dem Klimawandel zu immer längeren Beregnungsphasen kommen wird“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtbetriebe. Die Kosten für eine automatische Anlage sollen zwischen 40.000 und 70.000 Euro liegen – plus Wasserkosten und Strom. Spätestens nach vier Jahren, so die Rechnung der Stadtbetriebe, könnte sich die Investition amortisiert haben. Das Geld für den Einbau der Anlage könnte aus der Sportpauschale für 2024 genommen werden. Auch diese ist Thema in der Sitzung. Am Dienstag (18.30 Uhr, Bernardussaal neben dem Alten Rathaus) sollen die Politiker eine Entscheidung treffen.