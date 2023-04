Bauarbeiten in Grevenbroich Stadtbetriebe-Bauhof wird ausgebaut

Knapp acht Jahre alt ist der Baubetriebshof an der Dr.-Paul-Edelmann-Straße, jetzt steht eine Erweiterung an. An einem Teil des Verwaltungsgebäudes ist ein Gerüst aufgebaut, am Rand des Areals laufen erste Erdarbeiten. Der Verwaltungstrakt soll um rund 640 Quadratmeter für Büros und Besprechungsräume erweitert werden. „Ziel ist es, nach Fertigstellung alle Verwaltungsmitarbeiter der Stadtbetriebe zentral an einem Standort unterbringen“, erläutert Stadtbetriebe-Vorständin Monika Stirken-Hohmann. „Auf diese Weise sollen kurze Wege erreicht, Abstimmungen vereinfacht werden.“