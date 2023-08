Stadtverwaltung Grevenbroich Stadtbedienstete halten sich mit Sport fit

In der Grevenbroicher Stadtverwaltung stand für viele Mitarbeitende jetzt etwas ganz anderes als Schreibtischarbeit an. Erstmals fand in Zusammenarbeit mit dem TV Orken am ein verwaltungsinterner Sportabzeichentag der Stadt statt. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sowie ihrer Tochtergesellschaften nahmen daran teil und erlangten das Deutsche Sportabzeichen. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen mir besonders am Herzen. Ein gesunder Geist und Körper sind die Grundlage für gute Arbeit und Lebensqualität. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem TV Orken den Sportabzeichentag organisiert, der es ermöglicht, im Rahmen der Dienstzeit das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben“, erklärte Bürgermeister Klaus Krützen. „Damit wollen wir nicht nur die körperliche Fitness fördern, sondern auch den Teamgeist stärken und eine gesunde Work-Life-Balance unterstützen“, so Krützen. Er hofft, dass im nächsten Jahr „noch mehr Mitarbeiter“ den Weg zum Sportplatz finden, wie es im Rathaus heißt. Schließlich gehören zum Team mehrere hundert Mitarbeitende. Klaus Krützen selbst erlangte das Sportabzeichen in Gold.