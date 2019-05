Kooperations-Vereinbarungen mit Schulen : Stadt zweifelt an Kosten für Musikschule

Info

Grundschulen In sieben Grundschulen wird das Projekt „Singpause“ angeboten. Außerdem wird in sechs Grundschulen das Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ durchgeführt.

Weiterführende Schulen Die Musikschule des Kreises kooperiert mit dem Pascal- und dem Erasmus-Gymnasium sowie mit der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Stadt Grevenbroich.