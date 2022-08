Vandalismus-Schutz in Grevenbroich : Stadt lässt 600 Meter langen Zaun um Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ziehen

Grevenbroich Weil es immer wieder zu Einbrüchen kam, wird die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule aktuell mit einem Zaun umgeben. Die sieben Tore bleiben nur während der Schulzeit geöffnet. Die Südtstädter verlieren damit mehrere beliebte Abkürzungswege.

Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt wird komplett eingezäunt: In zwei bis drei Wochen soll das Schulgelände „abgeriegelt“ sein, eine Baufirma hat vor wenigen Tagen mit den Arbeiten begonnen. Der Kostenpunkt: 80.000 Euro. Der Zaun wird knapp 600 Meter lang sein und soll vor Einbrüchen und Vandalismus schützen.

In den vergangenen vier Jahren kam es in der Gesamtschule zu insgesamt 22 Einbrüchen. Dabei wurden unter anderem Türen beschädigt, Kühlschränke geplündert, der Schulhof vermüllt und Info-Bildschirme entwendet. Allein durch die starke Vermüllung des Geländes benötigt der Hausmeister nach Auskunft von Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen immer wieder zwei bis drei Stunden zur Beseitigung. Der finanzielle Schaden liegt deutlich im fünfstelligen Bereich, heißt es bei der Stadt.

Anwohner blicken jedoch mit Skepsis auf die komplette Einfriedung der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Die Einrichtung, die aus mehreren großen Gebäuden besteht, nimmt eine sehr große Fläche in der Südstadt ein. Das Schulgelände wird von vielen Bürgern regelmäßig als Abkürzung genutzt, um zum Beispiel auf kürzestem Wege in die Innenstadt oder zum nächsten Supermarkt zu gelangen. Zwar werden auch sieben Zugangstore rund um das Gelände installiert, doch die sollen nur während der Schulzeiten geöffnet werden. Wer danach beispielsweise auf dem kürzesten Weg von der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung der Von Bodelschwing-Straße laufen möchte, muss künftig einen Umweg nehmen – etwa über den Spielplatz an der Von-Galen-Straße. Auch von der Hans-Böckler-Straße auf die Straße An St. Josef gelangt man dann nicht mehr so einfach.