Baustelle in Grevenbroich neu abgesichert Bauträger reagiert nicht – Stadt zäunt Langwadener Ruinen in Eigenregie ein

Im Fall der plötzlich ungesicherten Bauruinen am Ortseingang von Langwaden hat sich am Freitag die Stadt eingeschaltet: Weil es ihr nicht gelungen ist, den Bauträger zu erreichen und ihn aufzufordern, die Baustelle vernünftig abzusichern, haben die Stadtbetriebe in Eigenregie einen neuen Zaun errichtet. Das erklärte Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen. Das Unternehmen Bonafide Immobilien ist seit Monaten auch für unsere Redaktion nicht erreichbar. Am Dienstagnachmittag waren Arbeiter in Langwaden angerückt, die den bis dahin dort stehenden Schutzzaun vollständig abgebaut und abtransportiert haben – angeblich, weil die Rechnungen dafür nicht mehr bezahlt wurden.