Erfahrungsaustausch mit Düren : Stadt Grevenbroich will Task Force gegen Schrott-Immobilien gründen

Grevenbroich Bürgermeister Klaus Krützen hat sich erneut mit seinem Dürener Amtskollegen Frank Peter Ullrich getroffen. Dabei ging es wiederholt um einen Erfahrungsaustausch im Umgang mit Problem-Immobilien. Bei diesem Thema sind die Dürener den Grevenbroichern einen Schritt voraus.

Im Mai 2017 wurde dort – in Anlehnung an ähnliche Modelle in Ruhrgebiets-Städten wie Duisburg oder Gelsenkirchen – eine „Task Force Problem-Immobilien“ gegründet. Diese Einheit geht erfolgreich gegen Verwahrlosung, Überbelegung, Substanzverfall und Vermietungsmissbrauch vor – aber auch gegen Steuerhinterziehung und Schleuserkriminalität. Probleme, die auch in Grevenbroich bekannt sind und schon mehrfach im Rat und seinen Ausschüssen diskutiert wurden.