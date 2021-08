Feuerwehr in Grevenbroich : Stadt will mehr Geld in Ausrüstung der Einsatzkräfte investieren

Stadt will mehr Geld in Ausrüstung der Einsatzkräfte investieren

Feuerwehr in Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt will jährlich 50.000 Euro mehr in die Schutzausrüstung ihrer Feuerwehr investieren. Wofür das Geld unter anderem ausgegeben werden soll.

Der Feuerschutzausschuss wird sich am 31. August mit dieser Thematik beschäftigen – auf Antrag der CDU. Die hatte festgestellt, dass es der Freiwilligen Feuerwehr in Gustorf an Wechselbekleidung fehle, und nachgefragt, wann dieser Mangel behoben werde und ob auch andere Löschzüge betroffen seien.