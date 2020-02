Gartenschau-Jubiläum in Grevenbroich : Stadt will Events im Park genehmigen

Stadt will Events im Park genehmigen

Gartenschau-Jubiläum in Grevenbroich

Grevenbroich Zwei Großveranstaltungen zum Jubiläum der Landesgartenschau wurden kritisiert. Viele Hundert Gäste, Licht und laute Musik gefährdeten die Tier- und Pflanzenwelt, so die Befürchtungen. Nun bekommen die Veranstalter Auflagen.

Der ehemalige Umweltbeauftragte der Stadt, Norbert Wolf, hat sich eindeutig dagegen ausgesprochen, Anfang Juni zwei Großveranstaltungen im Stadtpark auszurichten. Er sieht in der Kulinarischen Nacht (5. Juni) und der Musical-Nacht (6. Juni) einen zu großen Stress für die in dieser Zeit im Stadtpark brütenden Vögel. Zuvor hatte Bürgermeister Krützen in der Ratssitzung angekündigt, dass die Veranstaltungen stattfinden können – allerdings unter Auflagen.