Grevenbroich : Stadt warnt vor Lebensgefahr am Neurather See

Neurath Angesichts der heißen Witterung wird es für den einen oder anderen verlockend sein, sich in die Fluten des Neurather Sees stürzen zu wollen. Das aber kann lebensgefährlich sein, warnt die Stadt Grevenbroich.

Aus diesem Grund ist das Baden in der ehemaligen Braunkohlengrube strengstens verboten – auch Bötchen oder Luftmatratzen dürfen dort nicht eingesetzt werden. Da das Gewässer zudem ein Rückzugsgebiet für seltene Vogelarten ist, darf in seinem Umfeld auch nicht gegrillt werden. Stephan Renner kündigte am Donnerstag verstärkte Kontrollen am Neurather See an. Wer sich nicht an die Auflagen halte, müsse mit einem Bußgeld rechnen.