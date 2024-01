Erft, Neurather See, Dohmer Loch Stadt warnt vor Lebensgefahr auf zugefrorenen Gewässern

Auch wenn die Versuchung an manchen Stellen groß ist: Bürger sollten sich nicht auf zugefrorene Gewässer begeben. Die Stadt Grevenbroich warnt in Anbetracht der aktuellen Wetterlage ausdrücklich davor. Es bestehe Lebensgefahr. Die derzeit herrschenden, eisigen Temperaturen führen dazu, dass Uferbereiche unter anderem an der Erft und am Neurather See sowie am Dohmer Loch im Bend einfrieren. Die Stadt appelliert an Bürger, äußerste Vorsicht walten zu lassen.