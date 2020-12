Bildung in Grevenbroich : Stadt verteilt 2465 iPads an die weiterführenden Schulen

Lernen per Fingertipp: Grevenbroich arbeitet an der Digitalisierung der weiterführenden Schulen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich arbeitet an der Digitalisierung der weiterführenden Schulen. Dort soll für jeweils zwei Schüler ein Tablet-Computer bereitgestellt werden.

Im November wurden die ersten Tablets geliefert. Darunter 323 von insgesamt 620, die an die Lehrer ausgegeben werden. „Für Januar sind uns weitere 1693 Geräte zugesagt worden, die wir an die Jugendlichen vergeben werden“, berichtet Staff. Ob der Termin auch eingehalten werden kann, sei ungewiss, es gebe derzeit Lieferengpässe.

Was die Verkabelung der weiterführenden Schulen betrifft: Die ist laut Stadtverwaltung weit fortgeschritten. Weiße Flecken gebe es noch in der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule in Orken und in Teilen der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt. Dort seien aber bereits Fachplaner am Werk. Gleiches gelte für mehrere Grundschulen, die ebenfalls mit WLAN ausgerüstet werden sollen.