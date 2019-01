Fachplaner wird noch gesucht: Stadt verteidigt Zeitplan für den Jugendpark im Bend

Grevenbroich Die von der Jungen Union geübte Kritik, dass es mit den Planungen für den Grevenbroicher Jugendpark nicht voran gehe, wird von der Stadtverwaltung zurückgewiesen. Das Gegenteil sei der Fall, sagt Rathaus-Sprecher Stephan Renner. Denn das Projekt nehme Fahrt auf. Im Haushalt 2019 stehen 20.000 Euro als Startkapital für das Vorhaben auf dem Ascheplatz im Bend bereit.

Die Stadt hat eine Projektgruppe eingerichtet, in der die Mitglieder des Jugendrates als wichtigster Ratgeber vertreten seien. „Im Fokus steht die Gestaltung einer funktionalen, innovativen und interaktiven Parkanlage“, sagt Renner. Die Projektgruppe habe sich bereits in den Niederlanden beim Weltmarktführer von interaktiven Sport- und Spielprodukten informiert und passende Geräte in Augenschein genommen.