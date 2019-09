Grevenbroich ehrt ehrenamtliches Engagement : Stadt vergibt erstmals neu geschaffenen Heimatpreis

Grevenbroich Vieles, was Ehrenamtler tun, wird ihnen nur sprichwörtlich entlohnt. Daher der Name Ehrenamt. Jetzt will die Schlossstadt für diese engagierten Bürger, die sich um Grevenbroich verdient machen, einen sogenannten Heimatpreis ausloben.

Er umfasst die Summe von 5000 Euro.

Das hatte der Rat der Stadt bereits in seiner Mai-Sitzung vorbehaldlich der Förderzusage der Landesregierung beschlossen. Jetzt liegt das Okay aus Düsseldorf vor. „Einzelne Personen, Vereine oder Gruppen sind aufgerufen, sich zu bewerben“, skizziert Stadtsprecher Stephan Renner mögliche Teilnehmer. Dabei gelten die vom Stadtrat beschlossenen Fördervoraussetzungen und Kriterien, bei denen „Ehrenamt“ und der Einsatz für den Standort Grevenbroich im Fokus stehen. „‚Heimat’ steht dabei für das Verbindende, also die Dinge, die die Gemeinschaft, den Ort und die Stadt zusammenhalten“, führt Renner aus.

Neben diesen beiden Kriterien können nur natürliche Personen, Vereine und Interessengruppen sich um den Heimatpreis bewerben. Die Summe von 5000 Euro wird auf maximal drei Begünstigte aufgeteilt. Zwei Varianten gibt es, Projekte vorzuschlagen: einerseits können Nachbarn, Freunde und Verwandtschaft derlei Vorschläge von Leuten oder Gruppen unterbreiten, die sich mit ihren Projekte um Grevenbroich verdient machen. Aber auch die engagierten Ehrenamtler selbst dürfen Reklame in eigener Sache machen. Weitere Voraussetzung und Teilnahmebedingung ist, dass die Projekte 2018 oder 2019 begonnen worden sind. „Sind sie noch nicht abgeschlossen, müssen sie zum Zeitpunkt der Antragsstellung klar erkennbare erste Erfolge vorweisen können“ – und bis zum 31. Dezember 2019 fertig sein. Was bloß geplant ist, kann nicht teilnehmen, ebensowenig wie alle kommerziellen Ideen.

„Es ist kein Umfang bei der Bewerbung vorgegeben“, sagt Stephan Renner. „Wichtig ist, dass so beschrieben wird, dass die Jury sich ein klares Bild des Projekts machen kann.“ Skizzen und Fotos sind kein Muss, können aber ebenso zur weiteren Erklärung beigefügt werden. Gehen mehr als drei Vorschläge ein, entscheidet die Auswahlkommission. Ihr gehören jeweils ein Vertreter der im Rat vertretenen Fraktionen, Bürgermeister Klaus Krützen und Erster Beigeordneter Michael Heesch an. Die Teilnahmefrist endet am Freitag, den 25. Oktober 2019, bis dahin können Bewerbungen per E-Mail an sascha.voigt@grevenbroich.de geschickt werden. Mehr Infos gibt es per Telefon unter 02181 608225 oder sowie 02181 608256.

(von)