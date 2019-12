Engagement für Grevenbroich : Stadt vergibt ersten Heimatpreis

Gemeinsam mit Lokalpolitikern übergab Bürgermeister Klaus Krützen den Heimatpreis an Grevenbroicher, die sich für ihre Stadt einsetzen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Stadt hat erstmals ihren mit insgesamt 5000 Euro dotierten Heimatpreis verliehen. Ausgezeichnet wurden Projekte der Bürgerstiftung, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Initiative „Käferallee“.

Der Rat hatte im Mai beschlossen, einen vom Land geförderten Heimatpreis für Grevenbroich auszuloben. Ausgezeichnet werden sollte ein herausragendes ehrenamtliches Engagement. Aus einem Dutzend Bewerbungen hat eine Jury, die sich aus Bürgermeister Klaus Krützen, dem Ersten Beigeordneten Michael Heesch und je einem Vertreter der sieben Ratsfraktionen zusammensetzte, drei Gewinner ermittelt. Sie wurden am Mittwoch Abend im Alten Rathaus ausgezeichnet.

Der mit 2500 Euro verbundene erste Preis ging an die Bürgerstiftung Grevenbroich, die sich 2015 das Ziel setzte, marode Spielplätze im Stadtgebiet wieder auf Vordermann zu bringen. Seitdem konnten die für die Landesgartenschau errichtete Spielspinne saniert sowie die Spielplätze in Langwaden und Noithausen erneuert werden – mit Unterstützung von Vereinen und privaten Spendern. Zurzeit sind die Bürgerstifter dabei, den Kinderspielplatz auf dem „Grönland“-Gelände in Elsen tüchtig aufzumotzen.