Sozialarbeit in Grevenbroich : Stadt und Caritasverband setzen ihre Kooperation fort

Grevenbroich Die Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt der Stadt Grevenbroich und der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss wird weitergeführt. Darauf wiesen jetzt Bürgermeister Klaus Krützen und der Erste Beigeordnete Michael Heesch hin.

Wie Michael Heesch betonte, werden diese Stunden unter anderem zur Klärung von Erziehungsfragen sowie zur Durchführung der stetig wachsenden Aufgaben im Rahmen der Umgangsregelung von getrennt lebenden Eltern genutzt. Darüber hinaus bietet die Caritas den Grevenbroicher Schulen eine Beratung zur Verbesserung der Klassenatmosphäre an – etwa nach Mobbing-Fällen, Schikane oder verhaltensauffälligen Kindern. Beratungen für ältere Jugendliche und junge Erwachsene, die jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr als offene Sprechstunde in der Alten Feuerwache stattfinden, gehören ebenso zum Angebot.

Die an der Montanusstraße 23a angesiedelte Erziehungs- und Familienberatung der Caritas hatte unlängst ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Insgesamt 457 Familien wurden allein im vergangenen Jahr beraten. Birgit Röttgen leitet dort ein Team mit vier Pädagogen, Beratern und Therapeuten sowie einer Mitarbeiterin in der Verwaltung. Jeder hat eine andere Ausbildung und einen anderen Werdegang, die Vielzahl der Erfahrungen ergänzt sich. Die Ratsuchenden werden nicht von einem an den nächsten Spezialisten weitergereicht. In der Regel haben sie, wie Birgit Röttgen betont, einen festen Gesprächspartner, der feste Kontakt ist wichtig.