Wettbewerb für Schüler Stadt Grevenbroich sucht ein Logo für den Klimaschutz

Der bei den Stadtbetrieben eingesetzte Manager hat bereits Plakate an die weiterführenden Schulen und an das Berufsbildungszentrum verteilt. Mit großen Lettern wirbt er um eine Beteiligung der Jugendlichen: Was bedeutet Klimaschutz für Grevenbroich? Was muss Klimaschutz beinhalten? Und wie kann das alles in einem Bild oder einem Logo mit wenigen Worten ausgedrückt werden? „Diese Fragen sind Grundlagen für Ideen und Vorschläge, die bis zum 31. Januar eingereicht werden können“, sagt Derval Toukam, der auf eine möglichst große Resonanz hofft. Das Gewinner-Logo soll im Februar gekürt und veröffentlicht werden. Künftig soll es bei ausgewählten Klimaschutz-Projekten der Stadt zum Einsatz kommen.