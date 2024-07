Halteverbote in Grevenbroich Stadt sucht in Orken nach Kanal-Lecks

Am Montag haben die Stadtbetriebe eine Pressemitteilung mit dem Titel „Halteverbote in Orken aufgrund von Bodensondierungen“ verschickt. Hintergrund ist diesmal aber keinesfalls die Suche nach einem Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg (zuletzt war so ein „Biest“ im November 2021 unter dem Kirmesplatz gefunden worden). Vielmehr geht es nun um die Suche nach möglichen Leckagen in der Kanalisation. Und das unterhalb der Düsseldorfer Straße – ausgerechnet.