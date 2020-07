Nach Gefahrguteinsatz in Grevenbroich : Stadt sucht nun den Halter des Bierlasters

Feuerwehrleute hattten Chemiekalienschutzanzüge angelegt, bevor sie beim Gefahrguteinsatz am Dienstag den Wagen öffneten. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Nachdem am Dienstag einige Paletten Dosenbier einen Gefahrguteinsatz ausgelöst haben, ist jetzt das Grevenbroicher Ordnungsamt aktiv. Die Stadt sucht den Halter des Aufliegers, der keine Kennzeichen trägt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Der an der verlängerten Lindenstraße abgestellte Bierlaster beschäftigte die Stadt auch am Mittwoch. Eine Lkw-Ladung voller Dosenbier hatte am Dienstag einen großen Gefahrguteinsatz ausgelöst. Rund 60 Einsatzkräfte rückten an, da zunächst nicht feststand, um was es sich bei der Flüssigkeit handelte, die aus dem Auflieger tropfte. Drinnen waren Paletten umgekippt und Dosen Leck geschlagen.

Am Mittwoch stand der Auflieger noch an der Einsatzstelle. „Wir versuchen zurzeit, den Halter des Fahrzeuges zu ermitteln“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner. Der Anhänger trage keine Kennzeichen, „wir können nur anhand der Rahmennummer am Fahrzeug den Halter herausfinden.“ Zudem klärt die Stadt, „ob der Auflieger im öffentlichen Raum oder auf Privatgrund steht, „dann müssen wir den Gundstückseigentümer einbeziehen.“ Von der Prüfung der beiden Fragen hänge ab, ob die Stadt den Lastwagen abschleppen und an einen anderen Ort bringen kann. Die Verwaltung hat auch aus anderem Grund Interesse, den Halter auszumachen – um ihn eventuell wegen Kosten heranzuziehen.