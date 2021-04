Grevenbroicher Stadtrat hat entschieden : Die Stadt steigt wieder in die Planung für die dritte Gesamtschule ein

Die Planungen für den Bau der dritten Gesamtschule am Heyerweg in Wevelinghoven sollen wieder aufgenommen werden. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Der Rat hat die Stadt mit Mehrheit dazu aufgefordert, die Planungen für den Bau der dritten Gesamtschule am Heyerweg in Wevelinghoven wieder aufzunehmen. Nur die FDP stimmte dagegen.

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll nun im Rathaus das erforderliche Raumkonzept entwickelt und die voraussichtlichen Kosten kalkuliert werden. Bevor ein Antrag an die Bezirksregierung Düsseldorf herausgeht, sollen – auf Wunsch der CDU – sämtliche Zahlen dem Stadtrat vorgelegt werden. Gefordert sind die Kosten für die baulichen Maßnahmen am Heyerweg sowie die für das Provisorium an der Bergheimer Straße, in das die Gesamtschüler übergangsweise einziehen sollen.