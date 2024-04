“Live & Laut“ feiert Premiere am 28. April Stadt startet in Wevelinghoven mit neuer Party-Reihe für Grevenbroicher Schüler

„Besonders die Altersklasse der Zwölf- bis Sechzehnjährigen hat nach den Corona-geprägten Jahren großen Bedarf an sozialen Interaktionen in der realen Welt. Uns war es wichtig, den Jugendlichen eine Chance zu bieten, in einem sicheren Umfeld gemeinsam mit Freunden mehr Leichtigkeit zu erfahren“; erklärt Simone Meuser vom Organisationsteam des Jugendamts den Hintergrund des neuen Angebots. Darüber hinaus sollen die jungen Leute auch Erfahrungen „im echten Leben“ sammeln – nicht vor dem Smartphone oder dem PC.