Politik in Grevenbroich Stadt soll kommunale Steuer für Einweg-Verpackungen prüfen

In dem Bürgerantrag wird darauf hingewiesen, dass allein in Deutschland jährlich 5,8 Milliarden Einweg-Getränkebecher und 4,3 Milliarden Take-away-Essensboxen verbraucht würden. „Die damit einhergehenden Umwelt- und Klimabelastungen sowie übervollen Mülleimer in meiner Stadt betrachte ich mit Sorge“, heißt es in dem von der Stadt anonymisierten Schreiben.