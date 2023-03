Ratsbündnis in Grevenbroich Stadt soll Schulwege sicherer machen

Die Ratskooperation aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich will erreichen, dass sich die Stadtverwaltung im kommenden Schuljahr verstärkt der Sicherung von Schulwegen widmet. Wenn es nach den Wünschen des Ratsbündnisses geht, sollen weniger Kinder von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gefahren und abgeholt werden. So soll auch das Verkehrschaos vor den Schulen durch „Elterntaxis“ reduziert werden. „Schulverwaltung, Ordnungsamt und Stadtbetriebe sollten die Polizei, Schulleitungen und Eltern um Zusammenarbeit bitten, um dieses Ziel zu erreichen“, heißt es in einem entsprechenden Antrag, der in der nächsten Ratssitzung an den Schulausschuss verwiesen werden dürfte. Im Fokus stehen vor allem die Grundschulen.