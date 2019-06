Umweltschutz in Grevenbroich : Stadt soll „Pestizidfreie Kommune“ werden

Grevenbroich Die Stadt soll ab 2020 keine Pestizide mehr einsetzen. Das fordern die Grünen. Ganz auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel will die Stadt aber nicht verzichten. „Pestizidfreie Kommune“ werden könnte sie dennoch.

Die Stadtbetriebe rücken unter anderem auf Friedhöfen Unkraut mit heißem Wasser zu Leibe, der Einsatz von Glyphosat ist auf diesen Flächen mittlerweile tabu. Mittlerweile wurde für 238.000 Euro eine zweite Spezialmaschine beschafft. Die Grünen wollen aber mehr. Die Stadt und ihre Betriebe sollen ab dem kommenden Jahr keinerlei chemisch-synthetischen Pestizide mehr einsetzen. Diese würden, so die Grünen, Bienen und andere Insekten schädigen. Zudem stünden einige Mittel im Verdacht, krebserregend zu sein. Die Stadt würde ein „starkes Signal“ setzen, wenn sie „sich jetzt entschließen würde, sich an dem Projekt ,Pestizidfreie Kommune’ zu beteiligen“, sagt Fraktionschef Dirk Gawlinski. Im Rahmen der Initiative des Bundes für Umwelt und Naturschutz „haben sich 460 Städte und Gemeinden entschieden, ihre Grünflächen ohne Pestizide oder mindestens ohne Glyphosat zu bewirtschaften“, erklärt der BUND. Doch ganz auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten will die Stadt nicht. Florian Herpel, Vorstand der Stadtbetriebe, empfiehlt dem am Mittwoch tagenden Umweltausschuss, dem Grünen-Antrag nicht zuzustimmen. Zugleich betont er, dass die Stadtbetriebe bereits anstreben, „den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, dort wo möglich, zu minimieren“. So würden sie weder auf Friedhöfen noch auf Asche-Plätzen eingesetzt, generell auch nicht auf Spielplätzen sowie auf Flächen von Schulen und Kindergärten.