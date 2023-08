CDU bereitet einen Antrag vor Stadt soll Linksabbiege-Verbot auf Bahnstraße überprüfen

Was die Fahrradstraße selbst betrifft: Die CDU betrachte sie weiterhin mit Skepsis – und stehe nicht alleine da. „Wir haben einiges an Rückmeldungen aus der Bürgerschaft erhalten, durch die Bank weg negativer Art. Viele bezeichnen diese Einrichtung als unnötige Geldausgabe“, sagt Wolfgang Kaiser. „Das bestätigt mir, dass wir mit unserer kritischen Haltung gegenüber dieser Einrichtung nicht ganz falsch gelegen haben.“ Zur Generalkritik will die Union aber noch nicht ansetzen. „Wir wollen abwarten, wie sich die Fahrradstraße entwickelt – und uns in drei Monaten dazu äußern“, kündigt Kaiser an.