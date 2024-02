Sportplatz in Wevelinghoven Stadt soll Geld für Sportgebäude-Sanierung einplanen

Mit dem vor vier Jahren geschaffenen Kunstrasenspielfeld auf der Anlage am Hemmerdener Weg ist der Ballspielverein Wevelinghoven gut aufgestellt, könnte man meinen. Aber der Platz an sich ist nur die halbe Miete: Für einen vernünftigen Trainings- und Spielbetrieb braucht der vor 101 Jahren gegründete Verein auch eine entsprechende Gebäude-Infrastruktur: mit Lager, Umkleiden, Duschen und weiteren sanitären Anlagen. In Wevelinghoven sind genau diese Gebäudeteile allerdings stark in die Jahre gekommen. Das könnte sich bald ändern.