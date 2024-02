Antrag der Grünen in Grevenbroich Stadt soll Büroflächen verringern und Außenstellen aufgeben

Die Mitglieder des Hauptausschusses werden sich am Donnerstag in ihrer Sitzung (15 Uhr, Bernardussaal) unter anderem mit einem Antrag der Grünen beschäftigen, der eine drastische Reduzierung der von der Stadtverwaltung genutzten Büros vorsieht: Die Fraktion um Vorsitzenden Peter Gehrmann will die Verwaltung per Beschluss beauftragen, jedes fünfte Büro zu schließen. Durch die Flächen-Verringerung um 20 Prozent soll die Aufgabe von Außenstellen der Stadt ermöglicht werden.