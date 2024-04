Neue „Pläne“ für das Alte Schloss Stadt schickt Bürger mit „Kulinarik-Palast“ in den April

Zwei Mal hat die Verwaltung mit dem Pächter der Gaststätte bereits Schiffbruch erlitten. Doch: „Nach langen Jahren des Leerstands und der Enttäuschung über gescheiterte Restaurantprojekte“ werde das Schloss nun innerhalb eines Jahres zum Mittelpunkt einer „aufregenden kulinarischen Revolution“, meldete Stadtsprecher Lukas Maaßen am Montag auch per nicht ernst gemeinter Pressemitteilung: Unter dem Motto „Essen wie Gott in Grevenbroich“ soll ab dem 1. April 2025 jeden Monat im Schloss ein neues Pop-Up-Restaurant von einem „weltbekannten Chefkoch“ eröffnet werden.