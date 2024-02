Reinigung in Grevenbroich Stadt ruft nun offiziell zur Teilnahme am Frühjahrsputz auf

Mit anpacken können Privatleute und Vereine, auch Schulen und Kitas sind gern gesehen. Sie können selbst entscheiden, wo sie Unrat sammeln möchten. Anmelden können sich Interessierte am Grevenbroicher Schneckenhaus – telefonisch unter 02181 9199 oder per E-Mail an ralf.dietrich@stadtbetriebe-grevenbroich.de. Die Stadtbetriebe werden auch in diesem Jahr wieder Müllsäcke und Handschuhe stellen – und sie werden den eingesammelten Müll zur vereinbarten Zeit an bestimmten Orten abholen.