Wahlunterlagen auf Stadt-Homepage : Stadt Grevenbroich ruft zur Briefwahl auf

Grevenbroich Die Stadtverwaltung will wegen der Corona-Pandemie Warteschlangen in Wahllokalen möglichst vermeiden. Seit Montag können Briefwahlunterlagen auch der städtischen Homepage beantragt werden. Was sonst noch zu beachten ist.

In knapp sechs Wochen, am 26. September, sind die Bundesbürger zur Bundestagswahl aufgerufen. Schon jetzt können Briefwahlunterlagen schriftlich beim Wahlamt oder per Mail an wahlen@grevenbroich.de – nicht aber telefonisch – beantragt werden. Seit Montag, 16. August, können die Briefwahlunterlagen auch über die Homepage der Stadt unter www.grevenbroich.de beantragt werden. Die Stadtverwaltung ruft dazu auf, die Möglichkeit zu Briefwahl zu nutzen. Der Grund: „Wir möchten mit Blick auf Corona am Wahltag in den Wahllokalen Warteschlangen vermeiden“, erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen. Da in den 45 Wahllokalen Corona-Auflagen zu beachten sind , könnten sich „Wahlvorgänge in kleinerem Rahmen verzögern“, erläutert die Verwaltung. Angesichts der fortschreitenden Pandemie ruft die Stadt zur Entlastung der Wahllokale schon jetzt aktiv zur Nutzung der Briefwahl auf. Im Wahlamt wird von rund 20.000 Briefwählern bei 47.000 Wahlberechtigten ausgegangen, bei der Bundestagswahl 2017 nutzten nur rund 14.000 Menschen die Briefwahl.