Nach dem Starkregen und den Überschwemmungen : Stadt prüft Schranken oder Ampel am Elsbachtunnel

Grevenbroich Schon mehrere Male versanken Pkw im bei Unwetter voll gelaufenen Elsbach-Tunnel. Die Stadtverwaltung denkt an die Installation einer Ampel oder Schrankenanlage, um bei Bedarf die Zufahrt zu sperren. Was noch geprüft wird.

Nach der Überschwemmung des Elsbachtunnels beim Starkregen am Freitagabend prüft die Stadt Konsequenzen, unter anderem um zu verhindern, dass Fahrer versuchen, mit ihrem Auto noch durch die Wassermassen zu kommen. Nicht zum ersten Mal versank am Freitag ein Pkw in den Fluten, die beiden Menschen darin konnten heraus klettern. „Wir prüfen, ob an den Zufahrten zum Tunnel eine Ampel oder Schranken installiert werden sollen“, kündigt Stadtsprecher Stephan Renner an.